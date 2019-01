Galletas de mantequilla fáciles Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Receta de galletas de mantequilla que pueden prepararse en un abrir y cerrar de ojos con el procesador de alimentos. Ingredientes 275 gramos de harina de trigo

2 cucharadas de almendras peladas y molidas

85 gramos de azúcar

225 gramos de mantequilla, cortada en cubos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa ligeramente un molde para tarta desmontable de 30 centímetros. 2. Coloca el harina, almendras, azúcar y mantequilla en un procesador de alimentos. Procesa hasta que los ingredientes se integren formando una bola. 3. Coloca la masa sobre el molde engrasado y extiende uniformemente sobre toda la base del molde, presionando con la palma de tu mano. Pica varias veces con un tenedor. 4. Hornea durante 20 minutos o hasta que se vea ligeramente dorada. Corta en triángulos delgados tibia y dentro del molde. Deja enfriar durante 15 minutos o hasta que el molde se haya enfriado lo suficiente como para tocarlo, aproximadamente 15 minutos. 5. Presiona la base del molde hacia arriba, desmoldando las galletas. Coloca sobre una rejilla enfriadora para que se enfríen completamente antes de servir. 6. Si lo deseas, puedes espolvorear con azúcar.

