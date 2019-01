Adobo de tres chiles para pollo y carne Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Prepara pollo adobado y carne adobada fácilmente con el sabor incomparable de los chiles chipotle, mirasol y ancho, y un toque de piloncillo. Con este sazonador, no necesitas hacer nada más, tu comida saldrá deliciosa. Ingredientes 1/2 taza de chile chipotle en polvo

1/2 taza de chile mirasol o guajillo en polvo

1/2 taza de chile ancho en polvo

1/2 taza de piloncillo granulado o molido

2 cucharadas de orégano en polvo

1 taza de sal de mar Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente. Revuelve muy bien hasta integrar perfectamente. 2. Para sazonar tus carnes o aves, simplemente espolvorea por todos lados con este sazonador. 3. Guarda el sazonador dentro de un frasco con tapadera hermética o dentro de una bolsa con cierre. Almacena en un lugar seco. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.