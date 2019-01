Ternera en salsa de nuez Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Suave carne de ternera deshebrada y guisada en una sabrosa salsa de jitomate con crema fresca y nuez. Ingredientes 1 kilo de espaldilla de ternera

2 tazas de agua

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel Sal al gusto

1 cucharadita de aceite

250 gramos de jitomates

500 gramos de crema fresca

1. Coloca la ternera y el agua en una olla mediana. Agrega la cebolla, ajo, laurel y sal. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo y tapa muy bien. Cocina hasta que la carne esté suave, aproximadamente 1 hora. (Revisa de vez en cuando que el agua no se haya evaporado y, si es necesario, agrega un poco más). Cuando la carne esté lista, retira de la olla y deshebra con ayuda de dos tenedores. 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que su piel empiece a desprenderse. Pela y licua junto con las nueces, crema y sal. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-bajo. Vierte la salsa anterior y cocina hasta que los sabores se hayan integrado. Incorpora la carne deshebrada. Cocina a fuego bajo durante 10 o 15 minutos.

