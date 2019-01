Mole de caderas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 3 H 50 Min Tiempo Activo 3 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Caderas y espinazo de chivo en un mole de chile costeño con jitomate y tomate verde. Una receta tradicional de Tehuacán, Puebla. Ingredientes 1 juego de caderas y espinazo de chivo

1 cebolla blanca chica

2 dientes de ajo

150 gramos de ejotes de ayocotos, troceados

1 manojo de cilantro

Sal al gusto

250 gramos de chiles costeños, desvenados y tostados 1,250 gramos de tomate verde (tomatillo)

250 gramos de jitomate (tomate rojo)

2 manojos de huajes

2 manojos pequeños de pipicha

10 hojas de aguacate, tostadas

1. Coloca la cadera y espinazo del chivo en una olla grande. Cubre con agua y agrega la cebolla, ajo, ejotes, cilantro y sal. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir. Luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que la carne se haya cocido, aproximadamente 3 horas. Retira el ajo y la cebolla, y desecha. Reserva. 2. Coloca los chiles tostados dentro de una cacerola junto con los tomates y jitomates. Cubre con agua y hierve a fuego medio-alto hasta que los tomates hayan cambiado de color, aproximadamente 7 minutos. Deja entibiar y licua con un poco de agua hasta tener una salsa homogénea. Cuela. 3. Calienta la manteca en una cazuela amplia a fuego medio. Vierte la salsa anterior, sazona con sal y fríe de 8 a 10 minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. Incorpora la carne de chivo cocida con su caldo y sus verduras. Luego añade los huajes, pipicha y hojas de aguacate. Deja que todo hierva junto, moviendo de vez en cuando, hasta que el mole esté espeso y la carne bien suave. Rectifica el sazón. 4. Sirve bien caliente y acompaña con tortillas de maíz recién hechas.

