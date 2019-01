Ponche de bruja para Halloween Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 16 Una mano congelada dentro de una mezcla de jugo de fruta con agua mineral y ron, endulzado con jarabe de jengibre y canela. Ingredientes Jarabe de jengibre 14 gramos de grenetina

600 mililitros de agua

125 mililitros de agua

100 gramos de azúcar

50 gramos de jengibre fresco, pelado y en rebanadas delgadas

2 rajas de canela

5 clavos de olor Ponche 2 litros de jugo de color oscuro frío (ej. granada, arándano o uva)

2 litros de agua mineral fría

1. Prepara la mano congelada con por lo menos un día de anticipación. Lava y enjuaga el exterior de un guante desechable grande. Voltea el guante al revés. 2. Vierte 300 mililitros de agua en una cacerola y agrega la grenetina. Deja reposar durante un par de minutos, luego calienta a fuego muy bajo para que derrita. Cuando esté líquida, mezcla con los 300 mililitros de agua restante. 3. Vierte con cuidado la grenetina dentro del guante. Si es necesario, utiliza un embudo. Asegúrate de que los dedos estén completamente llenos del líquido. Amarra con una liga o hilaza. Coloca dentro de un molde o charola cubierto con papel encerado y congela durante 1 o 2 días. Mano congelada 5. Coloca 125 mililitros de agua, azúcar, jengibre, canela y clavos en una cacerola. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y cocina durante 15 minutos. Retira del fuego y cuela. Deja enfriar. Jarabe 7. Mezcla el jugo, agua mineral y ron o vodka en una ponchera grande. Agrega mitad del jarabe de jengibre y mezcla bien. Prueba y, si es necesario, agrega más jarabe al gusto. 8. Saca la mano del congelador y pasa rápidamente por agua tibia para que se afloje un poco. Corta la parte superior del guante y pela la mano con cuidado. Sumerge en el ponche. Ponche

