Peras al rompope Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Peras en almíbar bañadas con rompope y chocolate derretido. También puedes prepararlo con duraznos, en lugar de peras. Ingredientes 4 peras en almíbar, escurridas

1 taza de rompope

1/2 taza de chocolate derretido

50 gramos de cerezas en almíbar

1. Corta las peras a la mitad, a lo largo. Coloca sobre un plato y baña con rompope. Cubre con chocolate, espolvorea con canela y adorna con las cerezas.

