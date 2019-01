Filetes de tilapia dorados Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Receta fácil y rápida de filetes frescos de tilapia ligeramente empanizados y dorados en aceite de oliva. Acompaña con una ensalada verde. Ingredientes 4 filetes de tilapia de 125 gramos cada uno

Sal y pimienta al gusto

1/2 taza de harina de trigo

1 cucharada de aceite de oliva

1. Enjuaga los filetes de pescado con agua fría y seca con toallas de papel. Salpimienta ambos lados de cada uno. Coloca la harina en un plato plano. Pasa los filetes por la harina, sacudiendo el exceso con cuidado. 2. Calienta el aceite de oliva en un sartén a fuego medio-alto. Fríe los filetes de tilapia en el aceite caliente durante 4 minutos por lado, o hasta que puedas desmenuzarlos fácilmente con un tenedor. Barniza la mantequilla derretida sobre los filetes un minuto antes de sacarlos del sartén. Sirve inmediatamente.

