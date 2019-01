Alitas de pollo tipo Buffalo Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Receta de alitas de pollo fritas y bañadas en una salsa picante estilo Buffalo. Acompáñalas con una cerveza bien fría. Ingredientes 1/2 taza de harina de trigo

1/4 cucharadita de páprika

1/4 cucharadita de pimienta roja o chile en polvo

1/4 de cucharadita de sal

10 alitas de pollo Aceite para freír

1/4 taza de mantequilla

1/4 taza de salsa picante de botella

1 pizca de pimienta negra molida

1. Mezcla la harina, páprika, pimienta roja y sal en un tazón pequeño. Coloca las alitas en un recipiente grande de vidrio o metal. Espolvorea con la harina sazonada, hasta cubrirlas uniformemente. Tapa el recipiente y refrigera de 60 a 90 minutos. 2. Calienta el aceite en una freidora eléctrica o sartén hondo, hasta que alcance una temperatura de 190 °C (375 °F). El aceite debe ser suficiente como para cubrir las alitas, pero no más. 3. Mezcla la mantequilla, salsa picante, pimienta y ajo en polvo en una cacerola pequeña a fuego bajo. Calienta, moviendo constantemente, hasta que la mantequilla se haya derretido y todos los ingredientes se hayan integrado perfectamente. Retira del fuego y reserva. 4. Fríe las alitas en el aceite caliente, hasta que empiecen a dorarse. Retira del aceite y coloca en un tazón. Vierte encima la salsa reservada y revuelve bien. Sirve inmediatamente.

