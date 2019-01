Salchichón de chocolate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 18 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Galletas de chocolate sin hornear. Se preparan en forma de salchichón con galletas Marías molidas y cocoa. Ingredientes 100 gramos de mantequilla

1/2 taza de azúcar estándar

1 taza de cocoa natural en polvo

1 huevo, ligeramente batido

1 paquete (170 gramos) de galletas Marías Cómo hacerlo 1. Derrite la mantequilla en una cacerola mediana a fuego moderado. Agrega poco a poco el azúcar y el chocolate, moviendo hasta integrar bien. Incorpora el huevo y sigue moviendo hasta tener una pasta uniforme, sin grumos. Retira del fuego. 2. Muele las galletas en el procesador de alimentos o licuadora, e incorpora a la pasta de chocolate. Mezcla bien. Deja enfriar lo suficiente como para manejarlo con las manos. 3. Coloca un trozo grande de plástico adherente sobre una superficie plana. Vierte sobre la “masa” de chocolate y galletas, y forma un rollo en forma de salchichón. Envuelve muy bien en el plástico adherente y congela durante 2 horas. 4. Saca del congelador y corta en rebanadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

