Ensalada griega fácil Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Ensalada de jitomate con pepino, pimiento y aceitunas, sazonada con orégano y aderezada con aceite de oliva. La única receta de ensalada griega que necesitas. Es fácil y rápida. Ingredientes 5 jitomates grandes

1 cebolla morada pequeña, en rebanadas delgadas

Sal marina, al gusto

1 1/2 cucharaditas de orégano seco

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 100 gramos de queso feta, desmoronado

1/2 pepino, rebanado

1 pimiento morrón verde pequeño, sin semillas y rebanado

1. Corta los jitomates en gajos sobre una ensaladera. (Esto permitirá aprovechar los jugos de los jitomates en la ensalada). Agrega las rebanadas de cebolla. 2. Sazona jitomate y cebolla con sal y orégano seco. Revuelve bien y deja reposar a temperatura ambiente durante por lo menos 30 minutos y no mas de 2 horas. 3. Justo antes de servir, agrega el queso feta, pepino, aceitunas y pimiento morrón. Revuelve de nuevo. Por último, rocía con aceite de oliva. 4. Sirve y acompaña con trozos de bolillo o baguette tostado para remojar en los jugos de la ensalada.

