Papas light Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Papas "fritas" con una cantidad mínima de aceite en el horno de microondas. Disfrútalas sin remordimientos. Ingredientes 1 cucharada de aceite vegetal

1 papa, en rebanadas lo más delgadas posible

Vierte el aceite en una bolsa de plástico. Agrega las rebanadas de papa y agita para cubrir con el aceite. 2. Engrasa el plato con aceite regular o en aerosol. Acomoda encima las papas en una sola capa. 3. Cocina en el horno de microondas entre 3 y 5 minutos, o hasta que hayan tomado un tono café claro (de lo contrario no quedarán crujientes). El tiempo de cocción variará dependiendo de la potencia de tu microondas. Retira las papas del plato y espolvorea con sal. Deja enfriar. Repite el proceso con el resto de las rebanadas de papa. (No necesitas seguir engrasando el plato).

