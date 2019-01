Caldo de papa con huevos pochados Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Caldo espeso de papa con jitomate, huevos pochados y un toque de cilantro. Una buena opción para esos días lluviosos. Muy fácil de preparar y delicioso. Ingredientes 500 gramos de papa

500 gramos de jitomate

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto 1 cucharada de aceite

1 cubito de caldo de tomate

8 huevos

1 puño de cilantro, finamente picado Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo, hasta que estén suaves y puedas picarlas fácilmente con un tenedor, aproximadamente 20 minutos. Deja enfriar un poco, pela y licua con un poco de agua procurando no molerlas completamente. La consistencia deberá ser espesa. 2. Licua los jitomates con la cebolla, ajo y 1 taza de agua, hasta tener una salsa homogénea. Cuela. 3. Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Agrega el jitomate licuado y sazona con el cubito de tomate y sal. Cocina hasta que el jitomate cambie de color y los sabores se hayan integrado. Incorpora las papas licuadas, reduce el fuego a bajo y cocina durante unos minutos. 4. En cuanto el caldo empiece a hervir, agrega los huevos, tapa y cocina durante 10 minutos más. Apaga y agrega el cilantro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.