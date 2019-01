Mazapán de nuez Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Prepara este mazapán casero de nuez en cuestión de minutos y con unos cuantos ingredientes. Fácil y rápido. Ingredientes 1 taza de nueces picadas

1/4 taza de aceite vegetal

1 1/4 taza de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Muele las nueces junto con el aceite y el azúcar glass en la licuadora o procesador de alimentos, hasta tener una pasta homogénea. 2. Extiende la pasta sobre una superficie plana y limpia y corta mazapanes del tamaño deseado con un cortador de galletas. Coloca los mazapanes sobre toallas de papel y deja reposar durante 24 horas para que las toallas de papel absorban el exceso de grasa.

