Pasta sin gluten en salsa de camote Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Pasta de arroz integral con brócoli, bañada en una salsa de camote con leche de almendra, chile morita y levadura nutricional. Una alternativa vegana al "mac and cheese". ¡Deliciosa y muy fácil de preparar! Ingredientes 1 1/2 camotes amarillos, pelados y cuarteados

2 dientes de ajo

1/2 cabeza de brócoli, separada en ramitos

1 caja de de pasta de arroz integral

1 1/3 tazas leche de almendra sin endulzar

1/2 taza levadura nutricional

1 chile morita, asado y sin semillas

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 ºC. Coloca el camote en una charola para hornear y cubre con papel aluminio. Hornea en el horno precalentado hasta que los camotes estén suaves y puedas picarlos fácilmente con un tenedor, aproximadamente 20 minutos. (Si lo deseas, puedes hornear junto con el camote los dientes de ajo con todo y cáscara hasta que estén ligeramente dorados, aproximadamente 8 minutos). 2. Mientras se cuece el camote, calienta 2 centímetros de agua en una olla a fuego medio hasta que hierva. Agrega el brócoli, tapa y cocina hasta que esté suave, entre 5 y 6 minutos. Escurre bien. 3. Aparte, cuece la pasta de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre y deja en la misma olla en que se coció. Agrega el brócoli y mezcla con cuidado. 4. Licua los camotes cocidos junto con el ajo, leche de almendra, levadura nutricional y chile morita, hasta tener una salsa homogénea, aproximadamente 1 minuto. Si la salsa queda demasiado espesa, agrega un chorrito de agua o más leche de almendra. Sazona con sal. 5. Vierte la salsa de camote sobre la pasta y el brócoli cocidos, y cocina a fuego medio-bajo entre 8 y 10 minutos, cuidando que no se pegue.

