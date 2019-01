Alambres de verdura Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 36 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Alambres o brochetas de champiñones con pimientos de colores y gajos de cebolla, barnizados con un aceite con hierbas aromáticas. Disfrútalos como guarnición o platillo vegetariano. Ingredientes 12 champiñones, cortados a la mitad

1 cebolla grande, cortada en gajos

2 pimientos morrón rojos, cortados en cuadros

1 pimiento morrón verde, cortado en cuadros

1/4 taza de aceite de oliva 1 limón, su jugo

1 diente de ajo, finamente picado

15 gramos de tomillo fresco, picado

15 gramos de romero fresco, picado

Cómo hacerlo 1. Precalienta el asador a fuego medio. 2. Inserta en palitos de bambú trozos de champiñón, cebolla y pimientos en forma alternada. 3. Mezcla en un tazón pequeño el aceite de oliva, jugo de limón, ajo, tomillo, romero, sal y pimienta. Barniza las verduras con este aceite. 4. Engrasa ligeramente la parrilla del asador y acomoda los alambres de verduras en ésta. Asa, barnizando frecuentemente con el aceite, hasta que los champiñones estén suaves y cocidos, entre 4 y 6 minutos.

