Chuletas de Cerdo con Crema Ácida Tiempo Total 8 H 45 Min Tiempo Activo 8 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Éstan son las chuletas de puerco más suaves y suculentas que jamás hayas probado. Le faxcinan a mi esposo. Sirve con ensalada, arroz, frijoles o spaghetti. Ingredientes 6 chuletas de cerdo

Sal y pimienta al gusto

Ajo en polvo al gusto

½ taza de harina

1 cebolla grande, en rebanadas de 1 cm de espesor 2 cubos de caldo de pollo

2 tazas de agua hirviendo

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de harina

240 ml de crema ácida Cómo hacerlo 1. Sazona las chuletas con sal, pimienta y ajo en polvo y pasa sobre un plato con harina. Calienta aceite en un sartén a fuego medio y fríe las chuletas. 2. Una vez fritas, colócalasen una olla a fuego bajo o en una olla de cocción lenta. Cubre con las rebanadas de cebolla. Disuelve los cubitos de caldo en agua hirviendo y vierte sobre las chuletas. Tapa la olla y dcocina hasta que las chuletas se hayan ablandado al punto que se deshacen fácilmente al aplicar un poco de presión con un tenedor. 3. Precalienta el horno a 95°C. 4. Una vez que las chuletas se han cocinado, colocócalas dentro del horno para mantenerlas calientes. Manéjalas con cuidado ya que estarán tan suaves que se pueden caer o despedazar. En un tazón pequeño, disuelve 2 cucharadas de harina con la crema ácida y vierte sobre el jugo de la carne que quedó en la olla. Sube la temperatura un poco y cocina hasta que espese. vierte sobre las chuletas.

