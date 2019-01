Rollitos de carne de cerdo rellenos Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Bisteces de pierna o lomo de cerdo rellenos de verduras con jamón y bañados en salsa de jitomate. Simplemente deliciosos. Ingredientes Sal, al gusto

750 gramos de papas, peladas y cortadas en cubitos

1 kilo de zanahorias, peladas y cortadas en cubitos

250 gramos de chícharos

250 gramos de jamón, cortado en cuadritos

1 kilo de bisteces de cerdo (pierna o lomo), aplanados 1 cucharada de aceite

200 gramos de tocino, cortado en cuadritos

1 kilo de jitomates

1/2 cebolla

1 diente de ajo

1. Calienta abundante agua con sal en una olla hasta que empiece a hervir. Agrega las papas y cuece hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, aproximadamente 10 minutos. Escurre inmediatamente. 2. Calienta más agua en otra olla y hierve las zanahorias durante 3 minutos, cuidando que no se cuezan de más. Retira las zanahorias de la olla, agrega los chícharos y hierve durante sólo 2 minutos. Escurre inmediatamente. 3. Mezcla las papas con las zanahorias, chícharos y jamón. Reserva la mitad de esta mezcla y utiliza el resto para rellenar los bisteces. Extiende los bisteces y rellénalos con cantidades iguales de verduras con jamón. Enrolla y prende con un palillo en el centro o amarra con hilaza para que no se deshagan. 4. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega el tocino y fríe hasta que se haya dorado. Retira el exceso de grasa en el sartén y agrega los rollitos; fríe hasta que se hayan dorado uniformemente. Incorpora la verdura reservada y fríe durante unos minutos más. 5. Licua el jitomate con la cebolla, el ajo y un poco de agua hasta tener una consistencia homogénea. Cuela sobre el sartén con los rollitos y sazona con consomé de pollo en polvo. Deja que hierva, reduce el fuego a bajo y cocina durante unos minutos más hasta que los sabores se hayan integrado. Rectifica el sazón.

