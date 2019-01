Pudin de calabaza y coco Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Pudin de calabaza con coco rallado, leche de coco y dos tipos de harina. Uno de los dulces más típicos de Tailandia, en donde se conoce como "Khanom fug tong". Ingredientes 800 gramos de calabaza, pelada y cortada en cubos

1 pizca de sal

1 taza de harina de arroz

1/6 taza de harina de tapioca

1/2 taza de azúcar

1/2 cucharadita de sal

1 taza de leche de coco

1 taza de coco rallado Cómo hacerlo 1. Calienta suficiente agua como para cubrir la calabaza en una olla grande, hasta que empiece a hervir. Agrega la calabaza y 1 pizca de sal y hierve hasta que esté suave, aproximadamente 50 minutos. Retira del agua y deja enfriar. 2. Coloca la calabaza dentro de un tazón y machaca con un tenedor. Agrega harina de arroz, harina de tapioca, azúcar y 1/2 cucharadita de sal; mezcla muy bien. Enseguida añade la leche de coco y el coco rallado. Mezcla de nuevo hasta integrar perfectamente. 3. Vierte el pudin dentro de moldes individuales o un molde grande y, si lo deseas, espolvorea coco rallado extra encima. 4. Calienta 2 dedos de agua en una olla vaporera. Coloca el pudin sobre la parrilla de la olla vaporera y tapa. Cocina al vapor hasta que el pudin se haya cuajado y al insertar un palillo de madera éste salga limpio, aproximadamente 15 minutos. Deja enfriar antes de servir.

