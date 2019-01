Chuletas de cerdo rellenas de pan y especias Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Una receta muy fácil. Estas deliciosas chuletas de puerco van rellenas de migas de pan, cebolla, perejil y especias. Se cuecen a fuego lento en un caldo de res. Ingredientes 4 chuletas de cerdo gruesas

1 taza de migajas de pan

1 cucharadita de azúcar

½ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de sal 5 cucharadas de mantequilla derretida (uso dividido)

1 cebolla amarilla chica, picada

2 cucharadas de perejil seco

1 taza de caldo de res Cómo hacerlo 1. Realiza un corte lateral en las chuletas a fin de formar un hueco para el relleno. Mezcla las migajas de pan, azúcar, pimienta, sal, 3 cucharadas de mantequilla derretida, cebolla y perejil. Mezcla bien. Rellena las chuletas con esta mezcla y asegura con palillos de madera. 2. Coloca el resto de la mantequilla en un sartén. Cocina las chuletas a fuego-medio hasta que tomen un tono dorado, aproximadamente 5 minutos por cada lado. Añade el caldo de res y sigue cocinando a fuego lento durante 30 minutos o hasta que se hayan ablandado. Voltea por lo menos una vez. 3. Retira los palillos y vierte el jugo del sartén sobre las chuletas antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.