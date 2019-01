Caldo de pollo casero extra sabroso Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Este caldo de pollo tiene mucho más sabor debido a que se prepara con caldo de pollo comercial y pollo rostizado del supermercado. Una vez listo, puedes agregar otros ingredientes de tu agrado. Ingredientes 2 litros de caldo de pollo

1 litro de agua

1 pollo rostizado

3 cucharadas de aceite vegetal

2 cebollas grandes, cortadas en cubos

2 zanahorias grandes, peladas y cortadas en cubos

2 varas de apio, cortadas en rebanadas de 1/2 centímetro

1 cucharadita de tomillo seco Cómo hacerlo 1. Calienta el caldo y el agua en una olla a fuego medio-alto, hasta que empiece a hervir. Mientras, separa la carne de la piel y los huesos del pollo. Reserva la carne. Agrega la piel y los huesos del pollo al caldo hirviendo. Reduce el fuego a bajo, tapa parcialmente y cocina hasta que los huesos suelten su sabor, entre 20 y 30 minutos. 2. Cuela el caldo dentro de un recipiente grande, y desecha la piel y los huesos. Regresa la olla a la estufa y calienta a fuego medio-alto. 3. Regresa la olla a la estufa y calienta a fuego medio-alto. Agrega el aceite, cebolla, zanahoria y apio. Sofríe hasta que se hayan suavizado un poco, entre 8 y 10 minutos. Agrega el pollo, el caldo y el tomillo. Calienta hasta que empiece a hervir. Agrega otros ingredientes de tu agrado (ej. arroz, pasta, fideos, etc.) y sigue cocinando hasta que estos últimos ingredientes se hayan cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

