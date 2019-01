Falda de res a la cerveza Tiempo Total 2 H 21 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Bisteces de carne de res sazonados con achiote y marinados en cerveza mexicana. Sirve como relleno de tacos. Ingredientes 1 kilo de bisteces de falda de res

50 gramos de achiote en polvo

1 cucharada de pimienta blanca molida

1. Sazona los bisteces con el achiote y la pimienta. Acomoda uno encima del otro en un recipiente. Vierte la cerveza sobre éstos. Tapa el recipiente y deja reposar dentro del refrigerador durante 2 horas. 2. Precalienta el asador a fuego alto. Engrasa la parilla. Saca la carne del recipiente y desecha la marinada. 3. Asa los bisteces en el asador hasta que estén bien cocidos, entre 7 y 10 minutos por lado.

