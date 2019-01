Pescado en salsa de limón Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 12 Min Porciones 2 Pescado europeo (dorada) en una salsa de limón con un sabor oriental. Una receta muy rica para un platillo muy ligero. Ideal para el verano. Ingredientes 1 pescado (ej. dorada)

1 trozo de pimiento morrón verde, picado

1 trozo de pimiento morrón rojo, picado

1 puño de cilantro, picado

2 dientes de ajo, cortados en tiras

1 cucharada de jugo de limón sin semilla 2 cucharadas de agua

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharadita de aceite ajonjolí

1/2 cucharadita de azúcar

1/4 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Limpia muy bien el pescado, saca ambas lonjas y córtalas por mitad, luego en trozos. Haz un corte transversal en la piel de cada trozo. 2. Pare preparar la salsa, mezcla el jugo de limón con la salsa de soya, agua, aceite de ajonjolí, azúcar y sal. Incorpora el pimiento rojo, pimiento verde y cilantro, y revuelve bien. 3. Calienta dos dedos de agua en una olla, hasta que empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo, agrega el pescado y 1 pizca de sal. Tapa y cocina entre 7 y 10 minutos, hasta que se haya cocido. 4. Retira el pescado de la olla, cubre con la salsa de limón y deja reposar un par de minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.