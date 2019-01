Cerdo frito con ajo y pimienta Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Cerdo frito con ajo, pimienta y un toque de cilantro (“Moo tod kra tiam prik thai”). Otro plato de la cocina tailandesa, muy rico y fácil de preparar. Es uno de mis platos favoritos, cerdo con un toque de ajo y pimienta que junto al cilantro se aromatiza y llena de sabor. Ingredientes 250 gramos de carne de cerdo, cortado en trozos pequeños y delgados

1 cabeza de ajo, dientes pelados

1/2 cucharadita de pimientas blancas enteras ( o 1/8 de cucharadita en polvo)

1 cucharada de cilantro fresco picado

1 1/2 cucharaditas de salsa de soya

1 1/2 cucharaditas de salsa de ostras (opcional)

1 cucharadita de azúcar

Machaca en un mortero o molcajete los dientes de ajo junto con la pimienta y el cilantro, hasta tener una pasta uniforme. Reserva. 2. Coloca la carne de cerdo en un tazón. Agrega la sal, azúcar, salsa de soya, salsa de ostras y pasta de ajo. Mezcla muy bien hasta que la carne quede completamente sazonada. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio (procura que no se caliente demasiado ya que el ajo puede quemarse fácilmente). Agrega la carne y cocina hasta que todo se haya dorado.

