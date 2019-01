Tortilla de huevo estilo Thai Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Tortilla de huevo tailandesa con jitomate, cebolla, cilantro y el toque oriental de las salsas de pescado y ostras. Un platillo fácil y delicioso y que se prepara con muy pocos ingredientes. Ingredientes 2 huevos grandes

Sal, al gusto

1/2 cucharadita de salsa de pescado “Nám pla”

1/2 cucharadita de salsa de ostras (opcional)

2 jitomates cherry, cortados en gajos delgados 1/4 de cebolla, cortada en rebanadas delgadas

1 cucharada de cilantro picado

1 cucharada de cebollín picado

1 o 2 cucharaditas de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. Coloca los huevos en un tazón pequeño, agrega sal al gusto, salsa de pescado y salsa de ostras. Bate bien. Incorpora los jitomates, cebolla, cilantro y cebollín. Mezcla. 2. Cubre el fondo de un wok o sartén con el aceite vegetal. Calienta a fuego medio, luego agrega el huevo. Reduce el fuego a medio bajo y fríe por ambos lados hasta que la tortilla se haya cuajado. 3. ¡Nuestra tortilla de huevo tailandesa está lista para servir! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

