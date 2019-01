Banderillas de frutas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Banderillas (o brochetas) de manzana con fresa, lechuga y jamón. Deliciosas como botana, pero también les encantan a los niños. Ingredientes 3 manzanas, cortadas en cubos

10 fresas, cortadas en cubos

2 hojas de lechuga, cortadas en tiras

100 gramos jamón, cortado en cubos

200 gramos de queso panela o asadero, cortado encubos

1. Inserta la fruta, lechuga, jamón y queso en los palitos de madera, intercalando de la siguiente manera: manzana, fresa, lechuga, jamón y queso. Las tiras de lechuga se doblan cuantas veces sea necesario para que queden del mismo tamaño del resto de los ingredientes. 2. ¡A comer!

