Caldo de consomé y chile Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Simplemente caldo de pollo preparado con consomé y con el sabor de tres tipos de chile. Una receta fácil y rápida para aliviar la cruda o resaca. Ingredientes 1 litro de agua

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

3 chiles serranos

1 chile güero

6 chiles pico pájaro (o cola de ratón)

1 rebanada de cebolla

2 dientes de ajo

1 limón verde, cortado en 4 piezas Cómo hacerlo 1. Calienta el agua junto con el consomé de pollo en polvo, hasta que hierva. 2. Mientras, corta los chiles a la mitad, a lo largo, y retira las semillas, pero no las venas. Cuando el agua empiece a hervir, añade los chiles, cebolla y ajo. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 5 minutos. 3. Retira el caldo del fuego y cuela. Desecha los ingredientes sólidos. 4. Sirve el caldo y sazona con jugo de limón.

