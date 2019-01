Sopa de fideos en cubitos Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Fideos cocidos y convertidos en cubos, guisados en un caldo de pimiento morrón con apio, cebolla y cubos de panela fresca. Ingredientes 1 paquete (200 gramos) de sopa de fideos

1/4 taza de aceite

1/2 cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 pimiento morrón verde, desvenado y sin semillas

4 ramitos de apio

Consomé de pollo en polvo, al gusto

250 gramos de queso panela, cortado en cubos Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta en suficiente agua hirviendo hasta que los fideos empiecen a pegarse entre sí. Escurre y coloca sobre una manta de cielo y extiende con un rodillo hasta tenga el grosor de aproximadamente 1/2 centímetro. Corta en cubos de 1 x 1 centímetros. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe rápidamente los cubitos hasta que se hayan dorado ligeramente. Escurre bien el exceso de grasa. Reserva. 3. Licua muy bien la cebolla junto con el ajo, pimiento, apio y 1/2 litro de agua. Vierte dentro de una cacerola y, cuando empiece a hervir, sazona al gusto con consomé de pollo en polvo. Añade el fideo frito y el queso panela. 4. Permite que todo se caliente antes de servir.

