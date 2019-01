Pastelillos de nuez y fresa Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 16 Una especie de mezcla entre galleta suave y pan dulce de nuez, rellenos de mermelada de fresa y llenos de sabor. Ingredientes 1 taza de mantequilla

1 taza de azúcar blanca

1 huevo

2 1/4 tazas de harina de trigo

1 taza de nueces

1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 º). 2. Deja que la mantequilla se suavice a temperatura ambiente, luego mezcla con el azúcar, huevo, harina y nuez. 3. Reserva 1 1/2 tazas de la masa y vierte el resto en un molde cuadrado de 20 centímetros, distribuyendo uniformemente. 4. Extiende la mermelada sobre la masa, dejando un borde de 1 centímetro en todas las orillas. Cubre con la masa reservada. 5. Hornea entre 40 y 50 minutos o hasta que se vea ligeramente dorada. Coloca sobre sobre una rejilla enfriadora para que se enfríe completamente, luego corta en cuadritos de 5 centímetros.

