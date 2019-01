Cupcakes de camote y naranja Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Preparados con puré de camote y naranja, así como diferentes especias olorosas, estos cupcakes salen del horno esponjosos y ligeros. Ingredientes 910 gramos de camotes amarillos, pelados en cubos

1/2 taza de jugo de naranja, o el necesario

1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de azúcar blanca

4 huevos a temperatura ambiente

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 naranja grande, su ralladura

3 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

2 cucharaditas de canela molida

1 1/2 cucharaditas de jengibre en polvo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal Betún 1 taza de azúcar glass, cernida

3/4 taza de azúcar mascabado

1/2 taza de crema para batir

1/4 taza de mantequilla sin sal

1/4 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Calienta agua en una olla vaporera hasta que empiece a hervir. Coloca los camotes dentro de la olla, tapa y cocina al vapor hasta que estén suaves, entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tamaño. Retira de la olla y deja enfriar. Muele los camotes en la licuadora junto con el jugo de naranja hasta hacerlos puré. Si es necesario, agrega más jugo de naranja, 1 cucharada a la vez, hasta que el camote quede bien molido. 2. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Coloca capacillos de papel en 48 moldes para muffin. 3. Bate 1 taza de mantequilla con 1 taza de azúcar mascabado y 1 taza de azúcar blanca, hasta acremar. Agrega los huevos, uno por uno, batiendo bien antes de agregar el siguiente. Añade 2 cucharaditas de vainilla con el último huevo, bate y apaga la batidora. Incorpora el puré de camote y la ralladura de naranja, revolviendo con una pala de madera. 4. Cierne sobre un tazón la harina con el polvo para hornear, canela, jengibre, bicarbonato y sal. Agrega a los ingredientes húmedos, 1 taza a la vez, mezclando con la pala hasta incorporar bien, formando una masa muy espesa. Pasa la masa a los moldes con ayuda de una cuchara. 5. Hornea en el horno precalentado hasta que pasen la prueba del palillo, aproximadamente 18 minutos. Deja enfriar en los moldes durante 10 minutos, luego coloca sobre rejillas enfriadoras para que se enfríen completamente. 6. Cierne el azúcar glass en un tazón grande. Reserva. Calienta 3/4 taza el azúcar mascabado, crema para batir y 1/4 de mantequilla en una cacerola a fuego medio, moviendo de vez en cuando, hasta que el azúcar se haya disuelto. Sube el fuego a medio-alto y cocina, moviendo constantemente, hasta que empiece a hervir. Deja que hierva hasta que se espese, aproximadamente 3 minutos. Retira del fuego y agrega 1/4 de cucharadita de vainilla. Vierte sobre el azúcar glass, batiendo con un batidor de globo hasta tener un betún terso, entre 1 y 2 minutos. Deja que el betún se enfríe y adquiera la consistencia adecuada antes de decorar los cupcakes fríos.

