Pastel de miel con naranja y whiskey Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Un pastel casi jugoso preparado con miel de abeja, jugo de naranja, whiskey y diferentes especias olorosas. Ingredientes Aceite en aerosol sabor mantequilla

3 1/2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita e sal

4 cucharaditas de canela molida

1 cucharadita de clavos molidos

1/2 cucharadita de nuez moscada molida

1 taza de aceite de canola 1 taza de miel de abeja

1 1/2 tazas de azúcar blanca

1/2 taza de azúcar mascabado

3 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de café cargado (puede ser descafeinado)

1/2 taza de jugo de naranja

1/4 de taza de whiskey americano Cómo hacerlo 1. Coloca una parrilla del horno en la posición más alta, y precalienta el horno a 175 °C (350 °F). Rocía con aceite en aerosol un molde para hornear en forma de rosca. 2. Coloca en un tazón la harina, polvo para hornear, bicarbonato, sal, canela, clavos y nuez moscada; mezcla muy bien con un batidor de globo. 3. Coloca en otro tazón el aceite de canola, miel, azúcar blanca, azúcar mascabado, huevos, vainilla, café, jugo de naranja y whiskey; bate con el batidor de globo hasta que todo el azúcar se haya disuelto. Agrega la harina con los polvos y especias, y bate con batidora eléctrica hasta que todos los ingredientes se hayan incorporado completamente. 4. Vierte la masa dentro del molde y hornea en la parrilla superior del horno hasta que el pastel se haya dorado y al insertar un palillo en el centro, éste salga con boronas húmedas, aproximadamente 1 hora. Deja enfriar dentro del molde durante 20 minutos antes de desmoldar.

