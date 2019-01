Cuernitos rellenos de mermelada Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 40 Panecitos polacos en forma de cuernitos (rogaliki) rellenos de mermelada de cereza. Si lo deseas, puedes utilizar mermelada de otro sabor. Ingredientes 100 gramos de levadura fresca, picada

100 mililitros de leche

750 gramos de harina de trigo

50 gramos de mantequilla, suavizada

4 cucharadas de crema ácida 3 yemas de huevo

2 huevos enteros

4 cucharadas de azúcar blanca

500 gramos de mermelada de cereza, o la necesaria

Precalienta el horno a 180 °C. Cubre una charola para hornear con papel para hornear. 2. Coloca la levadura en un recipiente. Vierte la leche encima, y revuelve hasta disolver. 3. Aparte, mezcla en un tazón la harina con la mantequilla, crema ácida, yemas, huevos, azúcar y levadura disuelta. Bate con batidora eléctrica hasta formar una masa, luego amasa un poco. Enharina una superficie limpia y plana, y amasa sobre ésta la masa, agregando la harina necesaria, hasta que deje de pegarse en tus manos. 4. Forma con la masa un leño largo. Corta en rebanadas de 5 centímetros y cubre con una manta. Toma un trozo a la vez y extiende con el rodillo hasta formar un círculo de 5 milímetros de grueso. Corta el círculo en seis triángulos (como si fuera pizza). Pon 1 cucharadita de mermelada cerca del extremo más ancho de cada triángulo, luego enrolla hacia el extremo puntiagudo. Acomoda sobre la charola preparada. Repite el procedimiento hasta terminar con la masa. 5. Hornea durante 20 minutos, o hasta que se hayan dorado ligeramente. Deja enfriar completamente antes de glasear. 6. Para preparar el glaseado, mezcla 300 gramos de azúcar glass con un poco de agua, hasta tener la consistencia adecuada para rociar. Rocía sobre las galletas frías.

