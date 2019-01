Pasta Primavera con Espárragos y Jamón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Me gusta cultivar espárragos y siempre quise crear una receta que me permitiera usarlos y disfrutarlos. Esta receta es muy fácil de preparar y no necesita de un experto en la cocina. Además de espárragos, esta pasta lleva champiñons, jamón, orégano y diferentes hierbas de olor. Ingredientes 6 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

8 dientes de ajo picados

680 g de espárragos frescos

1½ tazas de champiñones frescos rebanados

½ taza de jamón cocido

2 cucharadas de albahaca fresca picada 2 cucharadas de orégano fresco picado

2 cucharadas de romero fresco picado

4 jitomates grandes en cuadritos

1 cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

1 paquete de pasta de linguini

1. En un sartén grande a fuego medio, derrite la mantequilla y añade el aceite de oliva. Revuelve para mezclar (de esta forma evitas que se queme la mantequilla). 2. Agrega el ajo y cocina por 3 minutos, revolviendo constantemente (procura que no se queme). 3. Corta la parte rígida de los espárragos y desecha. 4. Corta los espárragos en trozos de 3 cm y agrégalos al sartén. Cubre y cocina por 1 minuto. 5. Añade los champiñones, jamón, albahaca, orégano y romero. Cubre el sartén y cocina por 5 minutos o hasta que los espárragos se hayan ablandado, pero aún estén firmes y crujientes. Revuelve ocasionalmente. 6. Incorpora el jitomate, sal y pimienta. Deja cocer durante 3 minutos o más, hasta que los jitomates estén bien cocidos. 7. Mientras tanto, cocina la pasta al dente, según las instrucciones del paquete. Escurre y coloca en un tazón grande. 8. Agrega la mezcla de espárragos y revuelve todos los ingredientes muy bien. 9. Espolvorea con queso parmesano recién rallado. 10. Sirve de inmediato.

