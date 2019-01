Callos en crema de pesto Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Callos de hacha guisados en una salsa de crema fresca con pesto y alcaparras. Un platillo fácil de preparar, pero con un aire gourmet capaz de impresionar a cualquiera. Ingredientes 1/2 kilo de callos de hacha

Sal y pimienta negra molida, al gusto

2 cucharadas de harina de trigo

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de crema entera

1 cucharada de pesto

1. Salpimienta los callos de hacha, luego cúbrelos con harina de trigo. 2. Calienta lal mantequilla en un sartén a fuego medio, hasta que se haya derretido. Agrega los callos de haya y cocina de 1 a 2 minutos por lado, hasta que se vean ligeramente dorados. 3. Agrega el pesto y las alcaparras, y mezcla bien. Agrega la crema, moviendo para incorporar. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina hasta que empiece a hervir. Retira del fuego y sirve.

