Espárragos blancos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Estos espárragos blancos hervidos en agua con mantequilla y sal se sirven como guarnición solos o bañados en salsa holandesa. Ingredientes 1 manojo de espárragos blancos

1 pizca de sal

1 pizca de azúcar

1. Pella los espárragos de arriba hacia abajo, con ayuda de un pela papas. Corta el extremo duro de la base. 2. Calienta una cantidad abundante de agua en una olla a fuego alto. Cuando empiece a hervir, agrega sal, azúcar y mantequilla. Incorpora los espárragos, reduce el fuego a bajo y cocina de 20 a 25 minutos. Inserta la punta de un cuchillo en un espárrago para verificar que estén suaves. 3. Escurre los espárragos y sírvelos como guarnición al natural o bañados en salsa holandesa con cebollín picado.

