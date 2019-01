Crème brûlée de nuez y anís Tiempo Total 6 H 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Este postre de origen francés (crema quemada) recibe un toque exótico ya que la crema se impregna con los sabores de la nuez de la India y el anís estrellado. Ingredientes 3 piezas de anís estrella

225 ml de leche

475 ml de crema para batir

175 gramos de nuez de la India tostada sin sal, triturada

110 gramos de azúcar blanca

6 yemas de huevo

6 cucharadas de azúcar blanca, para caramelizar Cómo hacerlo 1. Tritura ligeramente el anís en un mortero. 2. Mezcla en una cacerola la leche, crema, nuez de la India, anís y 55 gramos de azúcar. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir suavemente. Apaga el fuego, tapa y deja reposar sobre la estufa durante 10 minutos. Cuela. 3. Bate las yemas de huevo con otros 55 gramos de azúcar, hasta que estén espesas y pálidas. Agrega poco a poco la crema tibia, batiendo constante y vigorosamente con un batidor de globo. 4. Vierte la crema dentro de 6 refractarios individuales. Coloca dentro de un molde para hornear, y vierte dentro del molde agua caliente, llegando hasta la mitad de los lados de los refractarios. 5. Hornea en el horno precalentado a 150 °C durante 30 minutos o hasta que la crema se haya cuajado. Retira del horno, permite que se enfríe a temperatura ambiente, luego refrigera durante 6 horas o toda la noche. 6. Antes de servir, espolvorea la superficie de la crema con una capa de azúcar. Quema el azúcar con un soplete de cocina (o coloca debajo de la salamandra del horno). Repite el procedimiento con dos capas más de azúcar, quemando hasta que se haya dorado.

