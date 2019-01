Mousse de chocolate con naranja Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 El tradicional mousse de chocolate francés con un toque de naranja. Si lo deseas, puedes omitir la ralladura de naranja para un sabor más puro. Ingredientes 200 gramos de chocolate semiamargo

1 naranja

2 a 3 cucharadas de café cargado

6 huevos a temperatura ambiente, separados

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Ralla la cáscara de naranja, luego machaca la ralladura en un mortero o molcajete hasta hacerla puré. 2. Calienta el chocolate a baño María junto con la ralladura de naranja y el café. Cuando el chocolate se haya derretido, mueve para integrar los ingredientes y retira del fuego. Deja enfriar un poco. 3. Mezcla las claras de huevo y la sal en un tazón grande. Bate a punto de turrón, hasta que formar picos firmes. Reserva. 4. Incorpora las yemas de huevo al chocolate ya tibio, y vierte sobre las claras batidas. Envuelve con un tenedor. 5. Divide el mousse entre 10 copas, dulceras o vasos pequeños. Refrigera durante por lo menos 6 horas o durante toda la noche. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

