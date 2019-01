Torta de yogurt Tiempo Total 4 H 58 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una especie de pay de yogurt con gelatina, de consistencia similar a la del cheesecake. Una receta española muy fácil, ideal para un día de calor. Ingredientes Base 2 tazas de harina

1 cucharadita de polvo para hornear

1 taza de azúcar

2 huevos Relleno 160 gramos de gelatina en polvo (del mismo sabor que el yogurt)

2 cucharadas de grenetina

1/2 litro de agua hirviendo

1/2 litro de crema para batir

1/2 litro de yogurt sabor fruta Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180°C. Engrasa y enharina un molde desmontable mediano. 2. Mezcla la harina con el polvo para hornear, azúcar y huevos, hasta tener una masa manejable que no se pegue (si es necesario, agrega más harina). Forra con la masa el fondo del molde desmontable y hornea en el horno precalentado durante 8 minutos, o hasta que se haya dorado ligeramente. 3. Mientras, disuelve la gelatina en polvo y la grenetina en el agua hirviendo. Deja enfriar. 4. Bate LIGERAMENTE la crema en un tazón grande, hasta que se espese un poco, pero sin dejar que alcance el punto chantilly. Agrega el yogurt y bate de nuevo hasta integrar perfectamente. 5. Mide 250 mililitros de la gelatina disuelta y vierte dentro del tazón con el yogurt y la crema. Mezcla bien y coloca sobre la base horneada de la torta. Refrigera hasta que esté firme, aproximadamente 4 horas. 6. Saca la torta cuajada del refrigerador y vierte encima la gelatina líquida restante. Refrigera hasta que esta última capa se haya cuajado, aproximadamente 30 minutos.

