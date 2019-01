Pollo envinado con champiñones Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Piezas de pollo y champiñones enteros cocidos en vino tinto. Acompaña con julianas de verduras al vapor. Ingredientes 2 kilos de piezas de pollo

1/2 taza de harina

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta negra molida

2 cucharadas de aceite

2 dientes de ajo, machacados 12 cebollitas cambray, cortadas a la mitad

8 tiras de tocino, picadas

1 taza de caldo de pollo

1 botella (750 mililitros) de vino tinto

1 botella (750 mililitros) de vino tinto

250 gramos de champiñones frescos Cómo hacerlo 1. Mezcla la harina con la sal y la pimiena, y espolvorea sobre las piezas de pollo. 2. Calienta el aceite en una cacerola amplia a fuego medio. Fríe las piezas de pollo, volteando 3 veces, hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 10 minutos. Retira de la cacerola y coloca sobre un platón cubierto con toallas de papel para escurrir el exceso de grasa. 3. Coloca el tocino, cebollitas cambray y ajo dentro de la misma cacerola, y fríe, moviendo constantemente, durante 5 minutos o hasta que el tocino se haya dorado. Regresa el pollo a la cacerola y agrega el caldo y el vino tinto. Deja que suelte el hervor, tapa y reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que el pollo esté suave, entre 25 y 30 minutos. 4. Agrega los champiñones y rectifica el sazón. Tapa y cocina durante 10 minutos más.

