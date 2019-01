Helado de chocolate con galleta Tiempo Total 4 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Delicioso helado de chocolate con galletas de chocolate. Fácil de preparar sin necesidad de huevos ni máquina para helados. Ingredientes 2 1/2 tazas de leche

200 mililitros de crema para batir

1 1/2 barras (150 gramos) de chocolate para repostería

4 cucharaditas de azúcar

Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, crema para batir, chocolate y azúcar en una olla pequeña a fuego moderado. Cocina, sin dejar de mover, hasta que el chocolate se haya derretido y todos los ingredientes se hayan integrado uniformemente. Añade las galletas y mezcla bien. 2. Mete la mezcla dentro del congelador y congela entre 30 y 40 minutos. Saca del congelador y revuelve muy bien para deshacer los cristales de hielo. Vierte dentro de un recipiente de plástico con tapadera y congela hasta que esté firme, aproximadamente 3 horas.

