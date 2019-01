Soufflé de queso tradicional Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Una receta francesa auténtica, mucho más fácil de preparar de lo que te imaginas, con sólo unos cuantos ingredientes. Utiliza queso Comté para darle un sabor francés auténtico, pero también puedes utilizar otro queso de textura similar. Ingredientes 5 huevos grandes, separados

30 gramos de mantequilla

250 mililitros de leche

30 gramos de harina de trigo

150 gramos de queso Comté, rallado

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 °C. Engrasa un refractario para soufflé. 2. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Una vez derretida, agrega la harina poco a poco, batiendo con batidor de globo después de cada adición. Agrega la leche y sigue batiendo hasta tener una salsa bechamel homogénea y espesa. Sazona con sal y pimienta al gusto, y retira del fuego. 3. Ya fuera del fuego, agrega el queso rallado y revuelve bien. Agrega las yemas de huevo, y bate con batidor de globo. Reserva. 4. Bate las yemas de huevo hasta que estén duras y formen picos firmes. Incorpora a la salsa bechamel, envolviendo suavemente con un tenedor. Vierte dentro del refractario engrasado. 5. Hornea en el horno precalentado durante 45 minutos, o hasta que haya subido y tomado un tono café dorado. Retira del horno y sirve inmediatamente.

