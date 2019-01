Pastel conejo de Pascua Tiempo Total 1 H Tiempo Activo Tiempo Prep 1 H Porciones 8 Los conejos, así como los huevos, son una tradición de Pascua en varios países del mundo. Esta receta viene con instrucciones y fotos paso por paso. Prepáralo también para una fiesta infantil. Ingredientes 1 pan de pastel redondo

1 recipiente de betún blanco

1 bolsa de dulces "jelly beans"

Dulce de regaliz negro

1 paquete grande de coco seco rallado

4 gotas de colorante vegetal verde

1. Corta el pan de pastel a la mitad. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/0d4f7b2c-b741-4341-8d38-e40f6b98aa2e.jpg00image8804 7. Unta betún en una mitad del pan. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/54881dd1-ea70-4831-8b27-24daea50566c.jpg00image8805 13. Acomoda la otra mitad encima, como si fuera un sándwich. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/85afd9f9-00df-439d-8cc0-70c1289ea28a.jpg00image8806 19. Para ambas mitades con el lado plano hacia abajo, y corta un triángulito de pan. Éste formará el cuello del conejo. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/e0f0c44b-2df4-4145-aa2e-1e39b9f6229f.jpg00image8807 25. Unta un poco de betún en una orilla del triángulo que cortaste y pégala en la parte trasera del conejo. Ésta es la cola del conejo. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/02c11516-f08b-43da-a0e4-5a0c78220b9e.jpg00image8808 31. Embetuna todo el pastel. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/9b36d23d-2313-498b-9c2a-6998f2dfeb66.jpg00image8809 37. Espolvorea el pastel con coco seco rallado. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/1afc25ad-f82b-47e1-9481-f5f0ccd971de.jpg00image8810 43. Agrega ojos y nariz de "jelly beans". http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/7cb5eba8-3379-45b4-b894-f2b594beb8bd.jpg00image8811 49. Agrega tiras de dulce de regaliz como si fueran bigotes. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/0c885500-f44f-4b7b-bdfa-5475f9de76fb.jpg00image8812 55. Corta "orejas" de cartulina de papel rosa y doble un poco a la mitad. Inserta dentro del pastel. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/42fa5364-125d-46bd-83a4-24b63045b5df.jpg00image8813 61. Toma aproximadamente 1 taza de coco seco rallado y agrega 4 gotas de colorante verde. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/a42b3c76-da40-41fd-9347-13d8a5806962.jpg00image8814 67. Mezcla muy bien hasta que el coco quede completamente cubierto de verde. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/e8f28919-9af0-4e06-942f-d86045f92130.jpg00image8815 73. Coloca el coco verde alrededor del conejo. Acomoda "jelly beans" sobre el 'pasto'. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/24aedb8d-0d56-4979-8ce4-c5c3022d56f1.jpg00image8816 79. ¡Disfruta el pastel! http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/91e87b53-f62d-448e-9daa-6c310e6d15b0.jpg00image8817

