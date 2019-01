Huevos cocidos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 1 Min Porciones 1 Los tiempos para preparar huevos cocidos son importantísimos para obtener el resultado deseado. En esta receta te enseñamos a preparar huevos cocidos tibios, medios y duros. Sírvelos a la hora del desayuno, en ensaladas o utilízalos para preparar huevos cocidos rellenos. Ingredientes 1 a 6 huevos, o los necesarios Cómo hacerlo 1. Coloca los huevos en una cacerola con suficiente espacio para moverse y suficiente agua para cubrirlos por un par de centímetros. Calienta a fuego medio-alto, sin tapar. 2. Cuando el agua esté hirviendo, empieza a contar el tiempo. Cocina durante 3 minutos. Escurre y sirve. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/bd92bfc3-9180-466d-af12-11bdc8d00e1b.jpg00image8800Huevos tibios 9. Cuando el agua esté hirviendo, empieza a contar el tiempo. Cocina durante 6 minutos. Escurre y sirve. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/b28f4903-05c5-48d7-892f-487cec09eada.jpg00image8801Huevos medio cocidos (mollet) 16. Cuando el agua esté hirviendo, empieza a contar el tiempo. Cocina durante 9 minutos. Escurre y sirve, o deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera hasta por 1 semana. http://mxcdn.ar-cdn.com/recipes/originals/523831be-91d5-4118-ad3e-341dbd303c4a.jpg00image8802Huevos duros Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.