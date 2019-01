Huevos de chocolate para Pascua Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Hacer huevos de chocolate para Pascua es más fácil de lo que piensas, además de que son divertidos para decorar. Haz dos o tres huevos grandes con esta receta o hasta una docena, dependiendo del tamaño de tus moldes. Ingredientes 500 gramos de chocolate de leche o chocolate amargo, troceado Cómo hacerlo 1. Derrite a baño María 375 gramos de chocolate, moviendo constantemente. Mide la temperatura del chocolate con un termómetro de azúcar. El chocolate de leche debe llegar a los 45 °C, mientrs que el chocolate amargo debe alcanzar 48 °C. Retira del fuego. 2. Para temperar el chocolate derretido, agrega el resto del chocolate sin derretir. Mezcla bien, hasta que se integre. Cuando el chocolate de leche alcance los 30 °C o el amargo los 32 °C, estará listo para usarse. 3. Sumerge una brocha para repostería dentro del chocolate temperado y barniza hasta cubrir uniformemente el molde de huevo. Refrigera durante 10 minutos para que el chocolate se endurezca. Barniza de nuevo y refrigera durante 10 minutos más. Barniza una tercera vez y refrigera durante otros 10 minutos. 4. Desmolda las mitades de huevo con mucho cuidado y raspa muy ligeramente las orillas con un cuchillo filoso, de forma que queden tan lisas y parejas como sea posible. Barniza las orillas con un poco de chocolate derretido, luego une con mucho cuidado ambas mitades para formar un huevo. 5. Acomoda el huevo con mucho cuidado dentro del molde y refrigera entre 10 y 15 minutos, o hasta que esté completamente firme. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.