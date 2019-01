Fajitas de tofu en pan de pita Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Fajitas de tofu con pimiento, cebolla y hongos, servidas en pan de pita con frijoles refritos. Esta sencilla receta es ideal si no sabes que cocinar y quieres algo rápido, rico y nutritivo. El platillo lleva ingrendientes que ya tienes en el refrigerador o sobras de la comida del día anterior. Ideal para la cena o almuerzo, espero sea de tu agrado. Ingredientes 200 gramos de tofu

1 pimiento amarillo grande

1/2 cebolla blanca

50 gramos de hongos

1 diente de ajo 3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta, al gusto

2 piezas de pan de pita

Coloca el tofu entre dos servilletas, envuelve y coloca encima un objeto pesado. Deja reposar durante 40 minutos, a fin de extraer del tofu la mayor cantidad posible de líquido. 2. Mientras, corta en julianas el pimiento, cebolla, hongos y ajo. Corta en fajitas en tofu ya escurrido. 3. Calienta un work o sartén hondo a fuego medio y agrega el aceite. Cuando éste se haya calentado, añade las fajitas de tofu y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan dorado, aproximadamente 7 minutos. Incorpora el resto de los vegetales y sigue cocinando, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan suavizado. Sazona con sal y pimienta al gusto. 4. Tuesta el pan pita en un sartén, comal o tostador. Cora por mitad y unta con frijoles refritos. Añade las fajitas.

