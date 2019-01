Chile pasado con queso Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Una deliciosa salsa de jitomate con chile pasado (chilaca seca) y queso asadero. El queso se derrite haciendo esta salsa aún más sabrosa. Ingredientes 100 gramos de chile pasado (ver nota)

1 litro de agua

Sal, al gusto

1 chorrito de aceite

1/2 cebolla, picada

5 jitomates, picados

1 ajo picado

400 gramos de queso asadero, en cubos Cómo hacerlo 1. Enjuaga los chiles bajo el chorro de agua para eliminar cualquier partícula de tierra o carbón. Escurre sobre toallas de papel. 2. Calienta el agua en una olla mediana a fuego alto. Agrega una pizca de sal y, cuando empiece a hervir, añade los chiles. Cocina durante 10 minutos y retira del fuego. 3. Saca los chiles de la olla y reserva el caldo. Retira el rabo y las semillas de los chiles, luego desmenúzalos con tus manos. 4. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se vean transparentes. 5. Agrega el jitomate picado, aplástalo un poco y cocina durante 5 minutos o hasta que cambie de color. Incorpora el chile desmenuzado y un poco del agua en que se cocieron (sólo la suficiente como para alcanzar la consistencia deseada). Mezcla bien y sazona con sal; cocina durante 5 minutos más y rectifica la sazón. 6. Retira del fuego y agrega el queso; mezcla bien para que se derrita. Sirve y acompaña con frijoles de la olla y tortillas de harina. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

