Pay italiano de espinacas y requesón Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Capas de pasta filo rellenas de un guiso de espinacas con requesón y queso parmesano. Conocido como "torta pasqualina", este pay es una arraigada tradición de Pascua en Italia. Ingredientes 500 gramos de espinacas frescas

1 cebolla pequeña, picada

1 trozo de mantequilla

80 gramos de queso parmesano rallado

2 huevos enteros 1 cucharadita de nuez moscada

Sal y pimienta negra al gusto

1 paquete de pasta filo

70 gramos de mantequilla derretida

Coloca las espinacas en un sartén grande a fuego medio, y cocina hasta que se hayan marchitado. Escurre, exprime bien y pica finamente. 2. Calienta el trozo de mantequilla en el mismo sartén. Agrega la cebolla y cocina hasta que se vea transparente y suave. Incorpora las espinacas en el último minuto o dos. Retira del fuego y coloca en un tazón. Deja entibiar. 3. Cuando el guiso de espinacas esté tibio, agrega el requesón, queso parmesano, huevos enteros, nuez moscada, sal y pimienta. Mezcla bien. 4. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde para tarta o pay de 23 centímetros. Desdobla la pasta y mantenla cubierta con una toalla húmeda para evitar que se seque mientras preparas el pay. 5. Tiende una hoja de filo sobre el molde engrasado. En lugar de acomodarla en el centro del mismo, cubre únicamente el fondo de forma que el sobrante quede colgando en sólo un lado del molde. Barniza la pasta con mantequilla derretida. Repite el procedimiento hasta completar 12 capas, barnizando cada una con mantequilla y acomodándola hacia la derecha en un pequeño ángulo en relación a la anterior, como si fuera un abanico. 6. Distribuye el relleno de espinacas con requesón sobre la pasta y empareja. Forma seis hendiduras sobre éste con la parte trasera de una cuchara, luego coloca una yema de huevo dentro de cada hendidura. Sazona las yemas con sal y pimienta, y báñalas con un poco de mantequilla derretida. 7. Toma el exceso de filo que quedó colgando fuera del molde y dóblalo hacia el centro para cubrir el relleno del pay. Hazlo hoja por hoja, barnizando cada hoja con mantequilla después de doblarla. Al terminar, barniza toda la superficie del pay con más mantequilla. 8. Hornea a 180 °C durante 40 minutos o hasta que la pasta se haya dorado. Retira del horno y deja enfriar un poco antes de cortar. Sirve esta torta pasqualina tibia.

