Chile pasado con carne y queso Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de carne de res y/o de queso en una salsa de jitomate con chile pasado. Un platillo típico de Chihuahua. El chile pasado son chilacas asadas que se secan al sol. No son muy comunes pero se pueden conseguir en tiendas con un grande surtido de chiles secos. La primera vez que probé este platillo tomé la receta de un libro, pero no sabía nada al platillo original. Así que la abuela de mi esposo me enseñó a prepararlo con esta receta que ahora comparto con ustedes. Lo preparo sólo con queso para el almuerzo y con carne para la comida o la cena. Ingredientes 100 gramos de chile pasado (ver nota)

1 litro de agua

Sal, al gusto

1 chorrito de aceite

1/2 cebolla, picada 300 gramos de bisteces de res

1 pizca de comino

5 jitomates, picados

1 ajo picado

Enjuaga los chiles bajo el chorro de agua para eliminar cualquier partícula de tierra o carbón. Escurre sobre toallas de papel. 2. Calienta el agua en una olla mediana a fuego alto. Agrega una pizca de sal y, cuando empiece a hervir, añade los chiles. Cocina durante 10 minutos y retira del fuego. 3. Saca los chiles de la olla y reserva el caldo. Retira el rabo y las semillas de los chiles, luego desmenúzalos con tus manos. 4. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se vean transparentes. 5. Agrega la carne, y sazona con sal y comino. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado. 6. Agrega el jitomate picado, aplástalo un poco y cocina durante 5 minutos o hasta que cambie de color. Incorpora el chile desmenuzado y un poco del agua en que se cocieron (sólo la suficiente como para alcanzar la consistencia deseada). Mezcla bien y sazona con sal; cocina durante 5 minutos más y rectifica la sazón. 7. Apaga el fuego y añade el queso, mezcla para que se derrita y sirve inmediatamente. Acompaña con frijoles de la olla y tortillas de harina.

