Pastel montaña de hormigas Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 8 Trocitos de pan con dulce de leche, en forma de montaña y cubiertos de "hormigas" (semilla de amapola o granillo de chocolate). ¡Perfecto para fiestas infantiles! Ingredientes 200 gramos de mantequilla, derretida

100 gramos de azúcar blanca

125 mililitros de crema ácida

500 gramos de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 lata (380 gramos) de dulce de leche (p. ej. La Lechera®)

200 gramos de mantequilla

Granillo de chocolate o semillas de amapola para decorar Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Mezcla 200 gramos de mantequilla derretida con el azúcar. Agrega la crema ácida y mezcla de nuevo hasta tener una consistencia homogénea. Cierne encima la harina con el polvo para hornear; mezcla hata tener una masa firme y suave. 3. Pasa la masa por un molino de cane y distribuye los trocitos uniformemente sobre una charola para hornear. Hornea durante 15 minutos. Retira del horno y deja enfriar. 4. Mientras, bate 200 gramos de mantequilla hasta acremar. Agrega el dulce de leche y sigue batiendo hasta incorporar perfectamente. Envuelve los trocitos fríos de pan. 5. Vierte todo dentro de un platón. Engrasa tus manos y forma una montaña. Espolvorea con las semillas de amapola. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.