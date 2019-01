Papas duquesa Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Pequeñas porciones de puré de papa en forma decorativa se hornean hasta que se doran a la perfección. Perfectas como guarnición de carnes o aves. Ingredientes 1/2 kilo de papas

25 gramos de mantequilla

2 yemas de huevo, ligeramente batidas

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Pela las papas y cuécelas en agua hirviendo con sal, hasta que estén bien suaves y puedas picarlas fácilmente con un tenedor, entre 20 y 25 minutos. Escurre bien. 2. Machaca las papas hasta hacerlas puré. Agrega la mantequilla y yemas de huevo; mezcla bien y sazona al gusto con sal y pimienta. 3. Precalienta el horno a 200 °C. Engrasa con mantequilla una charola para hornear. 4. Coloca el puré dentro de una manga pastelera con duya ancha rizada. Presiona la manga pastelera para formar las papas duquesa de aproximadamente 5 centímetros de ancho. 5. Hornea durante 15 minutos o hasta que se vean ligeramente doradas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

