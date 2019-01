Cazuela de papas con pollo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 4 Trozos de papa cocida y pechuga de pollo, cubiertos con queso Chihuahua y gratinados en el horno. Esta receta te sacará de apuros entre semana. Ingredientes 1 kilo de papas, peladas y picadas

1 cucharada de aceite

1/2 kilo de pechuga de pollo sin piel ni hueso, picada

1/2 barra (45 gramos) de mantequilla, picada

Sal y pimienta, al gusto

1/4 kilo de queso Chihuahua, rallado o picado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. 2. Hierve las papas en agua con sal, hasta que estén suaves, pero firmes. 3. Mientras, calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe la pechuga de pollo hasta que haya dorado. 4. Coloca las papas en un refractario cuadrado y distribuye los trocitos de mantequilla encima; sazona con sal y pimienta. Acomoda la pechuga encima y cubre con el queso. 5. Hornea hasta que el queso se haya derretido, aproximadamente 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.